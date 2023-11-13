Де Дзерби: Англия — единственная страна, где есть VAR, но ты не уверен в верности решения

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби раскритиковал арбитров, которые работают в английской Премьер-лиге после матча 12-го тура чемпионата с «Шеффилдом» (1:1).

«Я честен и ясен: мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это не новость, они мне не нравятся. Что конкретно? Поведение… Мне не нравится их поведение на поле.

Англия — единственная страна, где есть VAR, но ты не уверен в правильности решения. В других странах ты должен быть уверен в рефери на 100 процентов. Сейчас я работаю в Англии и говорю только об этих арбитрах. Будет некорректно, если я буду говорить о других судьях», — приводит слова Де Дзерби The Athletic.

Напомним, в матче между «Брайтоном» и «Шеффилд Юнайтед» с поля был удалён полузащитник хозяев Махмуд Дауд.