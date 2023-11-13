Руководство «Ростова» оценило игру команды в первом круге Российской Премьер-Лиги

Вице-президент футбольного клуба «Ростов» Рустем Сайманов заявил, что он удовлетворён игрой команды в первом круге чемпионата России, не став при этом оценивать результаты и работу главного тренера Валерия Карпина.

«Хотелось бы лучшего, но игра команды мне нравится. Результат команды и работу главного тренера я не буду оценивать», — приводит слова Сайманова «РИА Новости Спорт».

«Ростов» после первого круга занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России составляет четыре очка, от зоны прямого вылета в Первую лигу — пять. В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» проиграл «Спартаку» на выезде 1:2. До конца года жёлто-синим предстоит провести три матча в РПЛ. 26 ноября ростовчане дома сыграют с «Балтикой», 3 декабря в Москве встретятся с ЦСКА, а 8 декабря в Грозном — с «Ахматом».