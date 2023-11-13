«Зените» сделал заявление по поводу травмы Кассьерры

Санкт-петербургский «Зенит» выступил с заявлением по поводу своего нападающего Матео Кассьерры, который получил травму в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Сегодня Матео Кассьерра пройдет медобследование. Проведение диагностических процедур назначено на 13 ноября.

Медицинское обследование, которое пройдет в Петербурге, позволит определить характер повреждения, которое нападающий «Зенита» получил в матче с «Краснодаром», а также примерные сроки восстановления футболиста», — сообщает пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Матео Кассьерра, ставший автором ответного гола в ворота «Краснодара», получил травму и был заменен на 86-й минуте встречи. Колумбиец забил 13 голов в сезоне-2023/2024.