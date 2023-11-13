Иван Таранов: ни капли не удивлён четвёртому месту «Крыльев». Они могли быть и выше

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал выступление самарского клуба в первой половине сезона РПЛ.

«Судя по тому, как «Крылья» отыграли первую часть сезона — я ни капли не удивлён четвёртым местом. Всё абсолютно по делу! Самарцы могли закончить первый круг даже третьими, где-то немного не повезло. Сложно сказать, на что «Крылья» могут рассчитывать в конце этого сезона. Многое зависит от того, что произойдёт зимой. Грядёт длинное межсезонье, ещё одно трансферное окно и так далее. Всё ещё может поменяться несколько раз. На данный момент я вижу 6-7 команд, которые будут бороться за медали. Борьба в верхней части таблицы будет очень серьёзной. Уверен в том, что Осинькин сильный специалист и сможет выжать максимум. Надеюсь, что «Крылья» закончат сезон РПЛ минимум в пятёрке. Для меня это будет отличным результатом!» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.