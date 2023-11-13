Булыкин: если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нежелании многих талантливых футболистов переезжать в Европу из-за высоких зарплат в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, нынешнему поколению игроков не хватает желания доказывать свою состоятельность на высоком уровне, хотя прошлые поколения российских футболистов стремились к этому.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить. Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но на данный момент сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, моё поколение возьмите. Мостовой был царём в «Сельте». Я был королём Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли! Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в Английской премьер-лиге, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», — приводит слова Булыкина Legalbet.