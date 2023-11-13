Тренер «Брентфорда» Франк: сейчас Салах — лучший игрок АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк назвал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим игроком английской Премьер-лиги.

«Мо Салаха часто хвалят, но я не уверен, что хвалят достаточно часто. Думаю, сейчас он потенциально лучший игрок английской Премьер-лиги. У него невероятный уровень, если мы говорим о голах и результативных передачах. Должно быть, он один из лучших атакующих игроков в мире. Не топ-10, нет, топ-3. Когда у вас есть игрок такого уровня, он обязательно будет проблемой для соперника», — приводит слова Франка издание Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах забил 10 голов в 12 матчах английской Премьер-лиги и сделал четыре результативные передачи. «Ливерпуль» после 12 туров занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.