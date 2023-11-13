Гаджиев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ сезона-2023/2024

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, кого считает лучшим тренером первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Функционер выделил Владимира Ивича из «Краснодара».

«Если «Краснодар» лидирует, то лучший тренер первого круга у них, то есть Ивич. Результат — это главный критерий. Ещё здесь идёт оценка возможностей команды. Если тренер реализует 100% потенциала команды, на который она способна, значит, он качественно выполняет работу.

Если сопоставлять возможности «Зенит» и «Краснодара», то они будут в пользу «Зенита». Даже если бы «Зенит» был на первом месте с разрывом в два очка, то я бы всё равно сказал, что лучший тренер первого круга у «Краснодара». Всё-таки потенциал «Зенита» выше, чем «Краснодара», —приводит слова Гаджи Гаджиева Legalbet.