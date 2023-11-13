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Защитник «Оренбурга» Перес: мы понимаем требования Деограсии. Это очень хороший тренер

Защитник «Оренбурга» Перес: мы понимаем требования Деограсии. Это очень хороший тренер
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Футболист «Оренбурга» Матиас Перес высказался о главном тренере команды Давиде Деограсии.

«В матче с «Динамо» мы не смогли добиться положительного результата, но нам надо продолжать работать, чтобы подняться выше.

Никаких проблем нет, мы понимаем требования Деограсии. Это очень хороший тренер. Нам просто надо продолжать работать, тренироваться. У нас хорошая команда, думаю, что мы показываем это на поле», — сказал Перес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» после 15 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Летом команду возглавил Давид Деограсия, сменивший на этом посту Иржи Ярошика. Накануне оренбуржцы встречались с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» и уступили 0:2. В следующем матче «Оренбург» сыграет с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 26 ноября и начнётся в 12:00 по московскому времени.

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