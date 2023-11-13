Экс-игрок ЦСКА Даев: наши результаты, в том числе в еврокубках, и до изоляции были плохими

Бывший футболист «Балтики», московского «Торпедо» и ЦСКА Вячеслав Даев высказался об уровне российского футбола.

«Как в условиях футбольной изоляции сохранить наш футбол, не потерять уровень? Уровень снижается, но не думаю, что сильно, потому что и до спортивной изоляции наши результаты становились хуже и хуже, в том числе в еврокубках. Зачастую даже не проходили отборочные этапы. Мне кажется, что надо улучшать свой чемпионат, повышать конкуренцию, ещё хотелось бы иметь побольше команд высокого уровня в РПЛ, чтобы было больше игроков и больше выбора у тренера сборной России.

Согласен ли я с позицией Карпина по поводу отъезда молодых игроков в Европу? Согласен. Если хороший игрок проявляет себя в европейском клубе, то это уже уровень. В России же футболист может выступать исключительно из-за отсутствия конкуренции. Если хотите повышать свой уровень, то надо стремиться в Европу», — приводит слова Даева Metaratings.