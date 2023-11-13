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Матвей Сафонов: какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди

Матвей Сафонов: какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что пока не время говорить о возможностях команды Владимира Ивича выиграть чемпионский титул по итогам сезона-2023/2024.

«Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас ещё рано. Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат? Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию», — приводит слова Сафонова издание «РБ Спорт».

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) на выезде. По итогам 15 проведённых матчей «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав на два очка больше сине-бело-голубых, занимающих второе место.

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