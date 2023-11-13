«Это подмена понятий». И. Федотов объяснил, в чём ошибся судья в стычке Газинского и Ежова

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судейских решениях в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» (3:1).

«Ключевой момент — 90+3-я минута. Газинский зацепился с Ежовым — подошёл к нему и взял за подбородок, дескать, вставай, мальчик. Здесь Любимову надо было действовать оперативно — подбежать, сразу показать жёлтую Газинскому и оттащить его. Он собирался показать карточку, даже достал — но не успел: Ежов и Газинский начали бодаться, а потом Юрий положил руку сопернику на скулу и толкнул. Газинского Любимов удалил. И здесь начинается самое интересное: в протоколе матча указано, что красная показана за агрессивное поведение — удар сопернику в лицо. Но никакого удара там не было, там был толчок. Это подмена понятий. А эпизод будет рассматривать КДК, и «Урал» может давить на то, что удара там не было. Для КДК одно дело толчок, а другое — удар. За удар можно словить бан на несколько матчей, за толчок дополнительных санкций не будет. Вот за эту подмену понятий я Любимову снизил оценку, он не разобрался. Надо было действовать резче. Посмотрим, что тут решит КДК», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.