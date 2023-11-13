Молодёжка «Зенита» проведёт матч с «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае

Молодёжная команда «Зенита» проведёт товарищеский матч с «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае. Игра пройдёт 17 ноября, стартовый свисток — в 13:30 по московскому времени.

«17 ноября коллектив Константина Коноплёва встретится со сборной игроков провинции Гуйян. В рамках развития международных связей сине-бело-голубые сыграют на поле Олимпийского центра Гуйяна.

В команде соперника молодёжки «Зенита» — воспитанники китайского футбола, бывшие и нынешние игроки национальной сборной Китая, футболисты, выступающие в китайских Суперлиге, Лиге 1 и Лиге 2, а также в европейских чемпионатах», — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.