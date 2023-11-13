Быстров: у футболистов сборной России сейчас нет мотивации. Карпин может импровизировать

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о мотивации сборной России по футболу в условиях отстранения от международных соревнований. Напомним, национальная команда лишилась права принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все матчи сборной России всегда запоминаются. К сожалению, у нас сейчас нет мотивации и официальных матчей. Нам не за что играть, поэтому Карпин может импровизировать и вызывать по 50 человек, ставить молодых в состав и так далее… Трудно сейчас об этом говорить. Видно, что не хватает матчей с хорошими командами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал 13 ноября. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Кубой в следующий понедельник, 20 ноября.