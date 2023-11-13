Агент Тюкавина: может быть, Костя за границу уедет. Предложения есть

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о ситуации с автоматическим продлением контракта форварда с бело-голубыми по достижении определённого количества сыгранных минут за клуб.

«У него есть опция. Её никто не скрывал. Там ещё есть юридические тонкости. Но то, что «Динамо» вынесло это в СМИ, это их дело, пускай тогда они и комментируют.

Юридические тонкости — это значит, что ещё надо подпись поставить? Да, подписать новый контракт. Для нас ничего не меняется. Ещё год отыграем — хорошо. Мы выполняем все контрактные обязательства.

Но можно теперь говорить, что следующий сезон Костя проведёт в «Динамо»? Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или ещё что-то… Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы.

Но переход — это сослагательное наклонение. Что, если говорить о ситуации здесь и сейчас? Мы никуда не торопимся. Определённые предложения по нему есть. Но не хочу это обсуждать, не хочу нервировать игрока. Если «Динамо» рассказало об опции продления через столько-то минут — хорошо. Я подтверждаю слова «Динамо», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Тюкавину по контракту нужно было отыграть определённое количество минут за «Динамо», после чего активируется опция автоматического продления. Отмечалось, что Константин уже достиг нужной отметки и его контракт будет автоматически продлён.

В текущем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.