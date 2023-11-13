Парфёнов: «Спартак» всегда должен бороться за медали. Результат первого круга — неудачный

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов оценил результаты красно-белых в первом круге Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.

«Конечно, результат неудачный для «Спартака». Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали.

Есть ли шансы у «Спартака» в нынешнем сезоне стать чемпионом? Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо. Целый круг ещё впереди. В тройку надо попадать, плюс есть возможность выиграть Кубок», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 12 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1). Таким образом, по итогам первого круга чемпионата красно-белые занимают шестое место в таблице, набрав 24 очка.