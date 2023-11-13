Игорь Федотов: удаление игрока «Сочи» — не решение главного судьи. Это напрягает

Бывший судья МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что удаление игрока «Сочи» Кирилла Кравцова — это не решение главного арбитра матча Сергея Цыганка.

«Цыганок хорошо провёл игру, но у меня вопрос ко второй жёлтой Кравцову на 54-й минуте. Такие эпизоды уже были, и ЭСК тогда признавал ошибку. Это игровой эпизод, если не было сумасшедшего продавливания и других факторов. Здесь же между игроками было минимальное расстояние. Кравцов сыграл в мяч, в то время как к нему двигался футболист «Рубина». Куда было ставить ногу? В итоге он попал даже не в голеностоп, а в бутсу сбоку. Да, это больно, но продавливания нет. Цыганок находился в идеальной позиции — он видел эпизод и продолжил игру. Свисток он дал, только когда ему кто-то что-то подсказал.

Эта пауза взбесила игроков «Сочи». Если для Цыганка это нарушение и жёлтая, нужно было сразу её показывать. Тогда вопросов было бы меньше. Вместо этого Цыганок взял паузу и даже не сразу достал карточку — ходил и смотрел. Больше всего вопросов именно к этому. Арбитр был напуган, просил его не трогать, руки разводил. На VAR работал молодой арбитр Фёдоров, у которого всего один матч в РПЛ, в котором он не помог Карасёву. Надо разбираться, кто подсказал Цыганку, но это 100% не его решение. Это видно, и это напрягает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.