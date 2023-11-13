Таранов: «Краснодар» заслуживает первое место в РПЛ. Матч с «Зенитом» это доказал

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов заявил, что «Краснодар» заслуживает первое место в МИР РПЛ.

«Краснодар» на сегодняшний день полностью заслуживает первое место в РПЛ! Матч в Питере против «Зенита» это всем доказал. Да, гости играли вторым номером. Но краснодарцы почти идеально отыграли в обороне, допустив всего лишь одну ошибку против чемпиона прошлых пяти сезонов. В «Краснодаре» давно не было такой сильной обороны. Они уверенно прошли и уже забыли тот неудачный этап с отъездом легионеров из команды и небольшой перестройки. Сейчас по игре «Краснодар» совсем не уступает «Зениту». Думаю, что всё решится в самых последних турах чемпионата. Нас ждёт очень интересная весна. Многое зависит от того, кто и кем усилится в зимнее трансферное окно. Фаворита в борьбе за чемпионство нет. Шансы примерно равны. Помимо этого, есть пятёрка команд, из которой каждый может обыграть каждого. Это не может не радовать. В этом сезоне получается очень интересный конкурентоспособный чемпионат», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.