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Даев: никогда не считал братьев Березуцких брёвнами

Даев: никогда не считал братьев Березуцких брёвнами
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Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев поделился мнением об уровне бывших защитников армейцев — братьев Алексея и Василия Березуцких.

«Я никогда не считал братьев Березуцких брёвнами и не согласен с теми, кто как-то оскорблял или глумился над ними во время начала карьеры. Это хорошие защитники, которые качественно выполняли свою работу. От защитника в первую очередь требуется надёжность в обороне, что у братьев было всегда и на любом этапе карьеры.

А что касается технического оснащения, то, может быть, братьев сравнивали с игроками европейского топ-уровня? Среди российских игроков это одни из лучших наших защитников за всё время», – приводит слова Даева Metaratings.ru.

Братья Березуцкие выступали за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время они выиграли 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России.

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