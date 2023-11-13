Президент «Баварии»: хотим сохранить Дэвиса в команде. Надеюсь, он тоже хочет остаться

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о защитнике мюнхенской команды — Альфонсо Дэвисе. Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе молодого игрока обороны в другой европейский клуб.

«У Альфонсо есть действующий контракт с нашим клубом до июня 2025 года. Без сомнений, он один из лучших защитников в мире.

Конечно, мы хотим сохранить Дэвиса в команде. Надеюсь, что он тоже проявит желание остаться», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Дэвис выступает за «Баварию» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о желании Дэвиса стать игроком мадридского «Реала».