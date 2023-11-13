Кобелев: третье место «Динамо» в РПЛ — успех для команды в первом круге

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги первого круга Российской Премьер-Лиги для бело-голубых. Напомним, «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ.

«Сам факт нахождения «Динамо» на третьем месте в турнирной таблице позволяет говорить о том, что команде удалось стабильно и успешно пройти первый круг чемпионата.

Команда начала формироваться лишь перед стартом сезона с приходом Марцела Лички на пост главного тренера. Ушло достаточное количество игроков, и на их места пришли новые. В условиях короткой предсезонной подготовки было очевидно, что коллектив будет строиться по ходу главного турнира.

Личка нацелен на атакующую игру, но, к сожалению, не все матчи в первом круге чемпионата, которые виделись победными, удавалось завершить с тремя очками. Сейчас же можно утверждать, что наконец-то найден баланс между атакой и обороной», — приводит слова Кобелева RT.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).