Даев: Карпин – самая правильная фигура для сборной России, работает на отлично

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Я считаю, что Валерий Карпин – это самая правильная фигура. Всё, что необходимо делать, Карпин выполняет. Если все дисквалификации отменят, то ему придётся отказаться от совмещения, потому что придётся делать выбор. Однако на данный момент «Ростов» никак ему не мешает. Карпин выполняет свою работу на отлично», – приводит слова Даева Metaratings.ru.

В июле 2021‑го Карпин был назначен главным тренером сборной России и в августе покинул «Ростов». В марте 2022 года специалист снова стал совмещать работу в клубе и национальной команде. Под руководством 54-летнего наставника сборная России провела 17 матчей, в которых одержала восемь побед.