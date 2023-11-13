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Nike изменит свой логотип на некоторых игровых футболках

Nike изменит свой логотип на некоторых игровых футболках
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Американская спортивная компания Nike изменит свой логотип на некоторых игровых футболках, сообщает Footy Headlines.

Для Nike изменение логотипа на футбольных майках будет самой крупной революцией в истории компании. Nike хочет перевернуть свой символ на 90 градусов по часовой стрелке, при этом галочка будет меньше и другого цвета. Перевёрнутая версия будет присутствовать на третьих комплектах формы сезона-2024/2025.

В качестве примера приводятся бутсы Nike Phantom.

Фото: Nike

Компания Nike является спонсором одежды у таких команд, как «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Челси», «Атлетико» Мадрид и других клубов. Также сборные Бразилии, Португалии, Нигерии, Франции, США и Южной Кореи сотрудничают с этой компанией.

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