Масалитин: первый круг РПЛ получился неудачным для ЦСКА. При Федотове никто не прибавил

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах армейцев в первом круге Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного тренера команды Владимира Федотова.

«Думаю, круг получился неудачным для ЦСКА. Команда не нашла свою игру. Были хорошие моменты, но при этом очень много плохих. Не могли найти баланс в обороне и середине поля. Удовлетворяют только атакующие действия. Команда находится в верхней части турнирной таблицы только за счёт атаки.

Если смотреть результаты ЦСКА по пятибалльной системе, то на троечку. Федотов совершенно не обыгрывает молодых игроков — как они будут составлять конкуренцию? Самое плохое, что при Федотове в нынешнем сезоне практически никто не прибавил. Чалов, Обляков и Зайнутдинов просто выходили на свой уровень. Былой стабильности от Роши и Мойзеса на этом отрезке не было — на них печально смотреть», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.