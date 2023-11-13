Линекер: говорят, в Бундеслиге играть проще. Но Кейн забивал бы и за «Сити» с «Ливерпулем»

Бывший форвард и футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре нападающего «Баварии» Гарри Кейна в текущем сезоне.

«На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.

Болельщики отмечают, что его результативность выросла, и потом говорят: «В этой лиге играть намного проще». Я не думаю, что дело в этом.

Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует хорошие показатели. Они были бы у него и в командах вроде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», – приводит слова Линекера Liverpool Echo.

Кейн выступает за «Баварию» с лета этого года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.