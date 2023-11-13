Андрей Кобелев высказался об основных проблемах «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о проблемах «Динамо» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Команда всё ещё находится в процессе своего формирования, но важно отметить, что с уходом Николы Моро и Себастьяна Шиманьского бело-голубым стало не хватать лидера на поле. Есть хорошие и качественные футболисты, но нет человека, который мог бы своевременно реагировать на происходящее в игре и направлять партнёров.

В результате происходит то, что мы наблюдали в матче с «Сочи». Игра полностью контролировалась футболистами «Динамо», они владели инициативой, но ближе к концу встречи откровенно разбазарили своё преимущество», — приводит слова Кобелева RT.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).