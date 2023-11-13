Гранат: российский чемпионат не очень стабильный — за счёт этого «Динамо» в тройке

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что динамовцы в тройке МИР РПЛ из-за очень нестабильного чемпионата.

«То, что команда в тройке — это большой плюс. Но хочется, чтобы игра была более стабильной от тура к туру. Также в самих играх хотелось бы стабильности, потому что «Динамо» играет отрезками и таймами. Наш чемпионат действительно не очень стабильный, за исключением «Зенита» и «Краснодара». За счёт этого «Динамо» уверенно борется за третье место», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент единоличным лидером РПЛ является «Краснодар» с 32 очками. Его главный преследователь — «Зенит», у которого 30 очков. Далее «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА идут с 25 очками.