Спаллетти высказался о тренере «Наполи» Гарсии, которого хотят уволить

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о главном тренере «Наполи» Руди Гарсии, которого хотят уволить.

«Я не думаю, что к Гарсии будет справедливо проводить какие-либо сравнения или сопоставления с прошлым. У каждого тренера есть идеи и история. Его работу надо оценивать в совокупности: за то, кто ты есть, за попытки что-то создать, улучшить.

Я очень уважаю Гарсию. Он показал, что он респектабелен и уравновешен. Было неправильно с самого начала проводить сравнения с недавним прошлым, которое является частью красивой истории, потому что это были прекрасные эмоции», — приводит слова Спаллетти инсайдер Альфредо Педулла.

Напомним, в прошлом сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти стал чемпионом итальянской Серии А впервые за 33 года.

Ранее появилась информация, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис после поражения от «Эмполи» (0:1) в Серии А хочет уволить Гарсию.