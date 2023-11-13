Дьяков: вполне вероятно, что «Динамо» закончит чемпионат в тройке

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков сказал, что динамовцы могут закончить сезон МИР РПЛ с тройке.

«Интересно было наблюдать за командой, что Личка покажет в «Динамо» после «Оренбурга». Понятно, что команды разных возможностей, футболисты разных классов — «Динамо» сильнее «Оренбурга». Нельзя сказать, что Личка справился на отлично. Если по оценкам, то поставлю четвёрку. Наверное, больше очков должны были брать. Где-то «Динамо» недосчитало очков. Вполне вероятно, что команда закончит чемпионат в тройке. У них сильная команда. На данный момент третье место — хороший результат, но с таким составом могли чуть больше очков набрать. Растеряли из-за своей глупости», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.