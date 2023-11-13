Алдонин: первый круг РПЛ для ЦСКА прошёл скорее со знаком минус

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о результатах армейцев в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Первый круг для ЦСКА прошёл скорее со знаком минус. Было много матчей, где ЦСКА упускал победу, когда должен был брать три очка. Я бы поставил оценку «удовлетворительно». По сравнению с прошлым сезоном результат пока что чуть хуже. Но подводить итоги нужно в конце чемпионата. Но, на мой взгляд, недобрали очков. Могли быть ближе к лидерам или вообще быть в лидерах», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.