«В голове уже закончил с футболом». Андрей Лунёв — о мыслях в момент получения травмы

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв, получивший травму ноги во время матча Лиги Европы с «Байером», рассказал, о чём думал в тот момент, а также высказался об исключении из заявки сборной из-за травмы.

«Сильно испугался в момент получения травмы? Честно говоря, в голове я уже закончил с футболом. Понимал, что будет сложно, если получаешь каждые полгода или год серьёзную травму. А тут колено… Считаю, что в этой ситуации это лучшее, что могло произойти.

Сильно расстроился, что не получится поехать в сборную? В этой ситуации я рад тому, что мне сказали врачи. Понятно, что всегда хочется играть за сборную, но, если на чаше весов стоит полгода без футбола, непонятные перспективы в плане возвращения в футбол и поездка в сборную — всё понятно. Лучше быть здоровым. Надо доказывать и попадать в национальную команду в будущем», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв получил повреждение 9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1). Во втором тайме 31‑летний россиянин травмировал правую ногу, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. После этого был назначен пенальти, с которого был забит победный мяч.

Сбор национальной команды начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кубы в Волгограде.