Хавбек «Балтики» Кузьмин: если выигрывать только дома, то будешь бороться за выживание

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин высказался о результатах своей команды в первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не скажу, что у нас было преимущество над «Пари НН» (в матче 15-го тура (1:1). — Прим. «Чемпионата»). Оно создаётся, когда есть опасные моменты, ни одного, даже 80-процентного, момента у нас не было. Поэтому тут и говорить не о чем. Подходы были, но ударов по воротам как таковых практически не было.

При этом мы заработали первые очки на выезде. Важно ли это для нас? Безусловно. Ни одной победы на выезде — это очень тяжело для команды. Когда не выигрываешь на выезде, психологически давит. За счёт домашних побед успехов в чемпионате не добьёшься. Если выигрывать только дома, то можно бороться лишь за выживание, к сожалению. Поэтому выездные очки нам очень нужны», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков после 15 туров.