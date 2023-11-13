Левандовски рассказал, почему накричал на Ямала и не дал ему «пять» во время матча

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, почему накричал на партнёра по команде Ламина Ямала и не дал ему «пять» во время матча с «Алавесом» (2:1).

«Честно говоря, комментировать особо нечего, потому что это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы. Это нормально. Это нормально — говорить что-то на поле, что-то предлагать или даже кричать что-то, чтобы кто-то мог это лучше услышать. Что касается «пяти», то это была полная случайность, и я бы не стал искать здесь какой-то скрытый подтекст или смысл.

Испанская пресса процветает благодаря таким новостям, преувеличенным ситуациям или ситуациям, интерпретируемым по-своему. Это неважные вещи, которым нет смысла существовать. Как и в случае с тренером Хави, когда я проходил антидопинговый контроль. Кто-то сзади сказал мне что-то, что я пока не могу вернуться в раздевалку. Думаю, я не могу это игнорировать», — приводит слова Левандовского Sport.pl.

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