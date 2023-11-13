Титов: то, что «Ахмат» и «Сочи» внизу РПЛ — удивительно. Во время паузы будут перестановки

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал результаты «Ахмата» и «Сочи» в первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, грозненцы находятся на 15-м месте в РПЛ, а «Сочи» занимают последнюю, 16-ю строчку.

«То, что внизу находятся «Ахмат» и «Сочи», – вот это удивительно. «Сочи» ещё буквально два года назад занимал второе место. Плюс-минус футболисты те же, но почему-то произошёл такой провал. Тяжело говорить об этом, когда не знаешь, что происходит внутри.

«Ахмат» вроде начал неплохо при (Мирославе) Ромащенко, а сейчас мы видим пять поражений подряд. Значит, что-то не в порядке внутри коллектива. Знаю, как глава Чечни любит футбол. Сейчас во время паузы будут сделаны какие-то выводы, перестановки, ни в коем случае не говорю про тренерский штаб. Думаю, что у Ромащенко есть доверие, всё-таки он работает всего три месяца. Надо как-то команду встряхнуть», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после первого круга РПЛ в зоне вылета находится грозненский «Ахмат» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).