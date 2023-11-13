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Защитник «Локомотива» Фассон совершил больше всех успешных действий в 15-м туре РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон совершил больше всех успешных действий в 15-м туре МИР РПЛ.

«Лукас Фассон отлично отработал в матче МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (2:1) ‒ у него больше всего успешных действий среди всех игроков 15-го тура», — сообщает пресс-служба МИР РПЛ.

Бразилец провёл на поле 90+5 минут, за это время он совершил на поле 127 действий, из которых 113 стали успешными.

Фассон перешёл в стан железнодорожников летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе», по информации Transfermarkt, за 3 млн. Однако после двух проведённых матчей в прошлом сезоне получил разрыв крестообразной связки. 22-летний игрок восстановился в конце сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Лукас сыграл 18 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.