Егор Титов: матч «Зенит» — «Краснодар» даже, возможно, игра уровня Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов оценил игру 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1), назвав его матчем уровня Лиги чемпионов.

«Радует стабильность «Краснодара». «Зенит» немножко упустил этот момент, когда в начале сезона проигрывал – было много потерь очков. Сейчас они это наверстывают. Последний матч в Питере был решающим, возможно, для «Краснодара».

Надо отметить наверно, что это самый боевой матч за весь первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Этот матч уровня еврокубка и даже, возможно, уровня Лиги чемпионов. Сопротивление было максимальным, что с одной стороны, что с другой, поэтому «Краснодар» показал, что наверно будет одним из главных претендентов, чтобы завоевать свое первое историческое чемпионство», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков).