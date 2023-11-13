Президент «Баварии» сообщил, за сколько продаст Дэвиса

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер сообщил испанскому «Реалу» Мадрид, за сколько продаст защитника команды Альфонсо Дэвиса, сообщает Goal.

Президент «Баварии» Хайнер заявил, что «Реал» Мадрид может подписать защитника Дэвиса за € 50 млн. Однако немецкая команда не хочет продавать одного из своих самых важных игроков.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти надеется укрепить позицию левого защитника, так как Ферлан Менди в не очень хорошей физической форме, а Фран Гарсия пока не может произвести впечатление. При этом агент Дэвиса признал, что клиент готов уехать из Германии до истечения срока его контракта в 2025 году.

В нынешнем сезоне канадец сыграл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами.