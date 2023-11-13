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Президент «Баварии» сообщил, за сколько продаст Дэвиса

Президент «Баварии» сообщил, за сколько продаст Дэвиса
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер сообщил испанскому «Реалу» Мадрид, за сколько продаст защитника команды Альфонсо Дэвиса, сообщает Goal.

Президент «Баварии» Хайнер заявил, что «Реал» Мадрид может подписать защитника Дэвиса за € 50 млн. Однако немецкая команда не хочет продавать одного из своих самых важных игроков.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти надеется укрепить позицию левого защитника, так как Ферлан Менди в не очень хорошей физической форме, а Фран Гарсия пока не может произвести впечатление. При этом агент Дэвиса признал, что клиент готов уехать из Германии до истечения срока его контракта в 2025 году.

В нынешнем сезоне канадец сыграл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами.

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