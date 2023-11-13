«Я рад вернуться в Россию». Родолфо — о приглашении на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Данташ Родолфо высказался о приглашении поучаствовать в матче легенд ЦСКА и железнодорожников, который пройдёт 19 ноября.

«Приглашение сделал Олег Цымбаларь, сын легенды «Спартака». Он сделал приглашение, и я сразу принял его. Это было приглашение, от которого я не мог отказаться, тем более что оно имело прямое отношение к «Локомотиву».

Я очень благодарен за всё, что произошло в моей карьере, всем клубам, но особенно «Локомотиву». Это был один из клубов, в котором мне было очень приятно работать, клуб, который меня очень хорошо принял. Я был чемпионом Кубка России. Я рад вернуться в страну. Я не мог отказаться от этого приглашения, тем более оказаться на таком мероприятии, с бывшими игроками, людьми с большим влиянием», — приводит слова Родолфо телеграм-канал бразильского журналиста Фабио Алейшу.

Напомним, ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).