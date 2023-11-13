АПЛ — это Marvel, а Бундеслига — Майкл Бэй. ХиТ#162
Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
00:05 — Привет, штампы!
00:49 — 35 минут разбираем главный матч выходных (много хвалим «Челси»)
35:56 — У «Тоттенхэма» уже спад? А что особенного в «Вулверхэмптоне»?
52:28 — Непобедимый «Байер», бесплатный Гримальдо и 29 мячей
01:04:56 — Как же заиграл «Реал» без балласта по имени Беллингем!
01:16:43 — Рефлексируем из-за нового формата ЛЧ
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Гриша отслеживает самое важное в АПЛ у себя в телеграм-канале
Кирилл считает, что Луис Энрике — самурай.
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