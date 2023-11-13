«Там было страшно». Арустамян рассказал об отдыхе с Акинфеевым и Березуцкими в Астрахани

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал в выпуске своего YouTube-канала Nobel, как однажды отдыхал вместе с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым и бывшими защитниками армейцев, братьями Василием и Алексеем Березуцкими в Астрахани.

Арустамян: Мне Игорь Акинфеев говорит: «Нобель, мы едем на рыбалку после последнего матча Лиги Европы. Давай с нами». Я сказал: «Да, давай». Мы полетели в Астрахань, заселились, и я говорю: «Игорь, ты же сказал, что ещё Вася и Лёха приедут». Он ответил, что потом приедут. Мы реально пошли на рыбалку, а на следующий день я спрашиваю: «Игорь, ты же говорил, что будут Вася, Лёха». Он ответил: «Сейчас приедут». Через три-четыре часа приезжает компания, человек 10. Там Вася, Лёха, куча друзей. Они вваливаются в этот дом отдыха и просто три дня… Мне было очень тяжело потом отойти.

Березуцкий: Нобель, а как ты хотел? Надо уметь работать, надо уметь отдыхать. Ты же дождался?

Арустамян: Да, я помню эти три дня. Как мгновение. Ни одной фотографии не осталось с того отпуска.

Березуцкий: Задача была выполнена. Представляешь, насколько людям было хорошо, что нет ни одной фотографии. Да телефон-то не можешь найти. В конце, когда уезжаешь, нашёл.

Арустамян: Там было страшно.

Березуцкий: Помнишь, какую рыбу вытаскивали? Вот такую рыбу без подготовки вытащили.

Арустамян: Я помню другое. На рыбалку ехали другие люди и просто привозили рыбу.

Березуцкий: Нобель, зачем ты рассказываешь тайны. Вот такую рыбу тащили, поэтому было тяжело.