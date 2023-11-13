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Роналду — восьмой в рейтинге лучших трансферов «МЮ» в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба. Первое место занял переход Брайана Робсона из «Вест Бромвича» в 1981 году. На втором месте расположился трансфер Дениса Лоу из «Торино» в 1962 году. Замкнул тройку переход Эрика Кантона из «Лидса» в 1992 году.

Топ 10 лучших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед»:

1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году.

2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году.

3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году.

4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году.

5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году.

6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году.

7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году.

8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году.

9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году.

10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году.