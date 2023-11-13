Василий Березуцкий заявил, что откажется от работы в клубе РПЛ

Бывший игрок и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что будет делать, если ему предложат работу в клубе Российской Премьер-Лиги.

«Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, братья Березуцкие выступали за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время они выиграли 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России. Василий Березуцкий также являлся и тренером армейцев в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году.