Василий Березуцкий: тренировать в Испании? Пффф. «Реал», «Барселону»…

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопрос о тренерстве в Испании.

«Я тренер, да. Посмотрим, что будет в будущем. Тренировать в Испании? Пффф. «Реал», «Барселону»… Или «Ибицу». Идти шаг за шагом как тренер, подниматься через лиги, 10-летний курс – это для меня долго. Жизнь одна. Тратить 10 лет, чтобы с каких-то низов двигаться выше и выше, и не факт, что дойдёшь до чего-то хорошего. Если бы кто-то сказал, что будешь классным тренером и возглавишь «Барселону», то это одно. Можно работать, тратить 10 лет. Другое – когда ты пробуешь и двигаешься наверх. Поэтому очень сложно. Не знаю, какое решение приму, но в ближайшее время где-нибудь окажусь», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.