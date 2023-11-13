«Ювентус» рассматривает вариант с арендой Джейдона Санчо

Руководство «Ювентуса» намерено усилиться вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринский клуб заинтересован исключительно в аренде английского футболиста. «Бьянконери» также заявляют, что смогут покрывать зарплату игрока лишь частично.

Сообщается, что представители «Ювентуса» уже вышли на связь с боссами «красных дьяволов». В туринской команде уверены, что им удастся провернуть сделку в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя своё отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Ранее сообщалось об интересе к английскому вингеру со стороны дортмундской «Боруссии».