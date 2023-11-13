«Ломать полностью». Василий Березуцкий предложил реформировать российский футбол

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий предложил реформировать российский футбол.

«Для меня проще, чем что-либо менять, надо просто ломать всё полностью. Надо отказываться от государственных денег, в течение пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть, переходить на абсолютно рыночные отношения. Для этого надо всё сломать, всю структуру, когда государственные деньги от государственных компаний выделяются на определённые команды и это постоянно поддерживается. Понятно, что это уже неэффективно.

Понятно, что там деньги куда-то уходят, разворовываются, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по деньгам маленький, но надо начинать. Надо дотронуться до дна и оттолкнуться наверх. А мы сейчас куда-то балансируем вниз, потихоньку, как самолёт с неработающим двигателем. Всё надо сломать.

Надо понимать, что 10-15 лет у нас вообще нигде не будет никаких успехов. Всю эту структуру надо строить заново, с новыми управляющими учреждениями. Другого варианта, как по мне, нет. Где найти новых людей? Где угодно. Какая разница, человек просто так ошибается или ошибается не просто так? Никакой. Да, будем внизу. Но старое здание, как ты его ни ремонтируй, всё равно придёт в негодность. Поэтому всю структуру надо строить заново. Государственные деньги – долой. Какие государственные? Это деньги людей, которые они платят в виде налогов», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.