Василий Березуцкий рассказал, как проспал отправку на сборы при Газзаеве

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как проспал отправку на сборы при главном тренере команды Валерии Газзаеве.

«Самый большой счёт в ресторане? Я один раз заплатил 50 тысяч долларов. Если быть точнее, это 50 300 долларов. Я куда-то сходил и опоздал на самолёт на сборы. Меня просто оштрафовали. Включил это в счёт. Я пошёл в ресторан, мы погуляли, поехали в какой-то клуб, пришёл домой, заснул и не проснулся.

Это было перед зимними сборами, когда нас тренировал Газзаев. Я прилетел, и он сказал мне: «Вася — молодец. Тебя полтора дня не было, считаем за два. Один день – 25 тысяч. Полтинник вперёд». Что я тогда подумал? Подумал, какой я дурак. Ну и подумал, что это дороговато за поход в ресторан и в клуб», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.