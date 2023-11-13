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Василий Березуцкий рассказал, как проспал отправку на сборы при Газзаеве

Василий Березуцкий рассказал, как проспал отправку на сборы при Газзаеве
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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как проспал отправку на сборы при главном тренере команды Валерии Газзаеве.

«Самый большой счёт в ресторане? Я один раз заплатил 50 тысяч долларов. Если быть точнее, это 50 300 долларов. Я куда-то сходил и опоздал на самолёт на сборы. Меня просто оштрафовали. Включил это в счёт. Я пошёл в ресторан, мы погуляли, поехали в какой-то клуб, пришёл домой, заснул и не проснулся.

Это было перед зимними сборами, когда нас тренировал Газзаев. Я прилетел, и он сказал мне: «Вася — молодец. Тебя полтора дня не было, считаем за два. Один день – 25 тысяч. Полтинник вперёд». Что я тогда подумал? Подумал, какой я дурак. Ну и подумал, что это дороговато за поход в ресторан и в клуб», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

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