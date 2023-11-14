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Агент Хвичи: не вижу ситуации, при которой грузины перестанут ехать в Россию

Агент Хвичи: не вижу ситуации, при которой грузины перестанут ехать в Россию
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Нукри Ревишвили, бывший вратарь «Рубина», «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и «Мордовии», а также агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, считает, что грузинские футболисты будут и дальше переходить в клубы из России, а также не видит ситуации, при которой это может прекратиться.

«Саба Сазонов, Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили засветились именно в России. Как грузинские игроки сейчас относятся к идее переезда в РПЛ? Не вижу ситуации, при которой грузинские игроки перестанут ехать в Россию. Это никак не сказывается на репутации. Единственная проблема — санкции. Из-за них дальнейший переезд из России в Европу может быть затруднён. Настораживает только это», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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