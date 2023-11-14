Даев: европейские судьи называют себя честными, но частенько творят что хотят

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился воспоминаниями о своём дебютном матче за сборную России.

«Угловой удар у наших ворот, прибегает словенский защитник – я его опекаю. Вместе с ним бежим к штрафной, подталкивая друг друга руками. Прибежали к штанге, мяч уже перелетел через ворота. Словенец уже вернулся к себе в оборону, как вдруг раздаётся свисток. Судья показал на меня и на точку пенальти. Это был шок. Даже после игры все думали, что это Витя Онопко во время верховой борьбы ошибся. Никто ничего не понял.

Переживание было больше из-за того, что мы не смогли добыть победу и сразу попасть на чемпионат мира. Это больше всего меня расстроило. Я понял, что судья мог выбрать любого игрока, но выбрал меня. Беспредел. Европейские судьи называют себя честными, но на деле частенько творят что хотят», – приводит слова Даева Metaratings.ru.

Напомним, отборочный матч между сборными России и Словении состоялся в сентябре 2001 года и завершился победой словенской команды со счётом 2:1. В 2009 году английский арбитр Грэм Полл признал ошибку с назначением пенальти и извинился за своё решение.