«Связь с Россией стирается». Игрок «Ибицы» Обольский заявил, что его не тянет на Родину

Нападающий испанской «Ибицы» Николай Обольский рассказал, осталась ли у него связь с Россией и московским «Динамо», за которое он выступал ранее.

«Слежу ли я за «Динамо»? Чувствую ли связь с клубом? Не только с клубом — в принципе с Россией всё дальше и дальше связь. Стирается, конечно, потихоньку.

Грустно из-за этого? Грустно? Нет, потому что я не из тех, кто любит погрустить. Это действительность, которая есть. И сейчас я занимаюсь своим делом там, где хочу, делаю то, что хочу. А то, что так происходит, это просто факт, который есть.

Когда был последний раз в Москве? В России? Давно. Не тянет? Нет.

Связь какая-то есть с Родиной? Только мои близкие, которые там живут. Мы общаемся в соцсетях. Иногда приезжают меня навестить. Но редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет, наверное. Вот сейчас приехали мама с сестрой», — сказал Обольский в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.