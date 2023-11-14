Источник: агенты требуют с нападающего «Крыльев Советов» Писарского много денег

Агенты требуют с нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского много денег, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, ещё в 2020 году на то время Сычевой начал неформальное сотрудничество с Виктором Панченко. В июне 2021 года Владимир перешёл в «Оренбург», а все переговоры вёл Панченко, который не является агентом. Так как это противозаконно, в договоре указан агент Алексей Талаев. Он и получил официально шесть миллионов рублей, где один миллион рублей из рук Панченко перешёл Сычевому.

В сентябре 2022 года по просьбе Панченко игрок подписал агентский контракт с Даниилом Саблиным, которого нападающий ни разу не видел. Через два месяца Сычевой переподписал контракт с «Оренбургом». В нём стоит отметка об участии в подписании агента Саблина. Игрок получил 10 миллионов подъёмными и лично отдал Панченко 3,9 миллиона рублей, при этом 100 тысяч рублей перевёл на карту.

В январе 2023 года уже Писарский перешёл в «Крылья Советов» за 100 миллионов рублей, из которых от оренбуржцев игрок и Талаев получили по 15 миллионов рублей.

В октябре 2023 года Даниил Саблин, дождавшись момента, когда он больше не посредник, подал заявление на Писарского, где потребовал: штрафа в 5 миллионов рублей из-за того, что игрок не предупредил агента; 10% от 15 миллионов, полученных Писарским при переходе в «Крылья Советов» от «Оренбурга»; 10% от всего дохода нападающего в самарском клубе и 1,5 миллиона рублей после переподписания контракта с «Оренбургом».

Писарский уже направил обращения в Комиссию РФС по работе с футбольными агентами. Он также планирует написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества группы лиц, в которую, по его мнению, входят братья Панченко, Саблин и Талаев.