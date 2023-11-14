Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в Ла Лиге

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель поделился впечатлениями от лидерства своей команды в испанской Примере.

«Это начало сезона, которое превосходит все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень сильный тренер, чёткая идентичность и идея игры, игроки высокого качества, которые работают вместе уже долгое время, но мы не могли ожидать такого старта. Никто не мог представить этого.

Тем не менее мы думали, что сможем провести хороший сезон, потому что очень хорошо выступили в прошлом году. У нас не самый лёгкий график, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле», — приводит слова Карселя Tuttomercatoweb.

«Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, в активе команды 34 очка после 13 матчей.